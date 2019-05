Núria Marín (PSC) aspira a la reelección en L'Hospitalet de Llobregat con el lema 'Todos a una'

Publicado 09/05/2019 13:27:10 CET

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 9 May. (EUROPA PRESS) -

El PSC de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) aspira a ganar otra vez las elecciones en la ciudad "rompiendo con la estructura tradicional" de las campañas, sin grandes mítines con atril, sino charlas con los vecinos en los barrios --'L'Hospitalet Chat'--, y bajo el lema 'Todos a una per L'Hospitalet'.

En un encuentro informativo este jueves, la alcaldesa y candidata a la reelección, Núria Marín, ha explicado que la intención de este formato es seguir con la política que han hecho cada día, en sus palabras, y compartir el mensaje de que el partido quiere escuchar "y no solo lanzar un programa", y que la gente sea protagonista de los actos.

"Soy una alcaldesa de pisar la calle, de hacer reuniones con los vecinos, y queremos continuar haciendo lo que hemos hecho hasta ahora", ha dicho Marín, y ha explicado que estos formatos los realizarán de lunes a viernes, días que empezarán con una visita en los barrios y que terminarán con las charlas.

INSPIRADOS EN ALEXANDRIA OCASIO

Ha reconocido que apostar por este formato ha sido un reto, que se han inspirado en la campaña neoyorkina de Alexandria Ocasio Cortez --la revelación del Partido Demócrata estadounidense--, y que primero hicieron una prueba piloto en el centro para ver si sería útil y vieron que "fue un éxito y vino muchísima gente": pusieron 12 mesas, donde en cada una había miembros del PSC, mientras que Marín iba visitando una por una.

"Cuando escuchas a la gente te encuentras con planteamientos muy interesantes" ha apostillado, y ha dicho que gracias a las escuchas durante su mandato han llevado a cabo proyectos y innovaciones que les han pedido los vecinos, en sectores como el de la gente mayor.

Aparte de los formatos de charla, realizarán actos centrales, pero donde tampoco habrá un atril, y serán el de inicio de campaña este jueves, en el que también participará Javi López, candidato al Parlamento Europeo por el PSC.

Las charlas se harán de lunes a viernes, y los fines de semana se harán atenciones a los medios, aunque este fin de semana han decidido no realizar ningún ítem de campaña para no contraprogramar los actos que hay en la ciudad con motivo de la fiesta de Sant Josep, así como por la celebración del Fòrum de les Cultures: "Entendemos que no podemos pisar estas actividades porque vienen del tejido de la ciudad".

Asimismo, ha anunciado el lema que le acompañará en la campaña, 'Todos a una per L'Hospitalet' que la candidata vincula al pasado, al presente y al futuro porque, si no hubieran ido todos a una hace 40 años, no habrían realizado el cambio en la ciudad: "Cuando todos vamos a una llegamos más lejos, y es lo que tenemos que hacer los próximos años".

Ha dicho que todos tienen que ir a la par para afrontar proyectos como el soterramiento de las vías del tren o la transformación de la Gran Vía, para lo que necesitan consenso y sumar: "Tenemos proyectos, toca ir a la una para tirarlos hacia adelante".

PACTOS

Preguntada sobre posibles pactos una vez pasadas las elecciones, ha respondido: "Si es necesario pactaremos con el espacio de los comuns para conseguir un acuerdo estable con la ciudad".

Pero ha matizado sobre la posibilidad de una alianza con L'Hospitalet En Comú Podem-En Comú Guanyem para conseguir un acuerdo estable en la ciudad: "Esto de los pactos es cosa de dos: si uno no quiere no puedes llegar a acuerdos".

Ha recordado que hace cuatro años consideraron que el resultado de los socialistas pedía una alianza con Canviem L'Hospitalet (ICV+EUiA+ Pirates de Catalunya) para "mantener una estabilidad", y según ella estos no quisieron porque estaban frustrados por no haber ganado, en sus palabras.

LA FUERZA QUE GANARÁ LA CIUDAD

Marín asegura estar convencida de ser la fuerza que ganará la ciudad, aunque ha alertado que mientras que están encantados con las elecciones generales, aún no se ha ganado y no se pueden "confiar", y ha llamado al voto porque según la alcaldesa cuanta menos gente participe, más peligro hay a que entren partidos de derecha.

"Estamos en un momento en que hemos dado la vuelta a la ciudad" pero ha opinado que, si no hay un gobierno de izquierdas en la ciudad, todo está en peligro.