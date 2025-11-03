Nvidia y Lenovo contribuirán al desarrollo del gemelo digital metropolitano de Barcelona

El director de Espacios inteligentes en Nvidia, Jumbi Edulbehram; el presidente de la Fundació Torras, Igancio Torras; el ceo de Aretian, Ramon Gras; el director general de Telefónica, Chema Casa, y el presidente de Barcelona Global, Ramon Agenjo - EUROPA PRESS

BARCELONA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El gigante tecnológico estadounidense Nvidia y la compañía tecnológica china Lenovo han alcanzado un acuerdo estratégico con la startup Aretian, que está desarrollando el gemelo digital metropolitano de Barcelona, para trabajar de manera conjunta en el proyecto.

"Estamos muy orgullosos", ha celebrado el fundador y consejero delegado de Aretian, Ramon Gras, en un acto en la sede de Telefónica en Barcelona en el que se han explicado los avances del proyecto, impulsado por Barcelona Global y la Fundación Torras, tras su presentación hace un año.

Gras ha detallado que es una colaboración en la que llevan trabajando desde principios de año y que permitirá a la plataforma hacer un gran "salto" cualitativo.

Por su parte, el director de Espacios inteligentes y sector público global en Nvidia, Jumbi Edulbehram, ha defendido que esta colaboración ampliará "los límites de lo que los gemelos digitales son capaces de hacer".

Para responsable comercial técnico en Lenovo, Miguel Terol, el acuerdo permite a la empresa aportar su "granito de arena" a este gran sistema operativo, al tiempo que les ayuda a reforzar su vínculo con Barcelona.

OBJETIVOS DEL PROYECTO

El gemelo digital metropolitano tiene como objetivo mejorar la planificación urbana, el desarrollo económico, la competitividad y la sostenibilidad de las ciudades de la región metropolitana de Barcelona.

La plataforma interactiva, denominada Barcelona Metropolitan Digital Twin, permite analizar hasta 125 indicadores en cinco ámbitos: desarrollo urbano, economía e industria, innovación y talento, movilidad y logística, y calidad de vida.

Entre las cuestiones que ha analizado en el último año, el proyecto ha investigado dónde se podrían construir 475.000 viviendas que se necesitan en la región metropolitana de Barcelona, así como el funcionamiento de las cámaras de seguridad de Badalona (Barcelona), entre otras cuestiones.

BARCELONA, REFERENTE INTERNACIONAL

El presidente de Barcelona Global, Ramon Agenjo, ha asegurado que esta herramienta permite a las administraciones entender mejor las ciudades, lo que repercute en que se puedan tomar decisiones con mayor "evidencia, transparencia y velocidad".

Para el director general de Telefónica, Chema Casa, el 'gemelo digital' es una "nueva oportunidad" para que Barcelona se convierta en un referente internacional de ciudad inteligente, donde la tecnología está al servicio de los ciudadanos para mejorar a calidad de vida.

En este sentido, el presidente de la Fundació Torras, Ignacio Torras, ha reivindicado que hay pocas ciudades que ofrecen la calidad de vida que ofrece Barcelona, que en parte es gracias a los avances tecnológicos de incitativas como la del 'gemelo digital'.

El director general de la Fundació BIT Habitat, Michael Donaldson, ha subrayado la importancia de incluir la región metropolitana de Barcelona en los análisis para entender las dinámicas de Barcelona.