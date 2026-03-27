Obeses publica una versión 'metal' del 'Virolai' como avance de su próximo disco

Portada del 'single' de Obeses. - MÚSICA GLOBAL

BARCELONA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La banda Obeses ha publicado este viernes una versión 'metal' del Virolai, el himno dedicado a la Virgen de Montserrat, como avance de su próximo disco 'L'ai al cor-Diàstole'.

El nuevo arreglo de la canción explora "la potencia y la contundencia" de una melodía ancestral con la inclusión de instrumentos modernos en diálogo con la tradición eclesiástica, informa la discográfica Música Global en un comunicado.

La grabación ha contado con la colaboración de la Coral Canigó bajo la dirección de Jofre Bardolet, que ha interpretado el arreglo coral.