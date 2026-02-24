Unas obras en un hotel de Barcelona revelan un tramo del foro romano que replantea el mapa de Barcino

Tramo del foro preservado en el Gran Hotel Barcino de Ciutat Vella - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Unas obras en el Gran Hotel Barcino de Barcelona, en la calle Hèrcules del distrito de Ciutat Vella, han dejado al descubierto pavimento original del foro romano de la antigua Barcino que, según los arqueólogos, replantean la ubicación y orientación de la plaza central de la ágora romana.

El hallazgo se ha encontrado en el subsuelo de la Casa Requesens y consiste en un pavimento monumental de piedra de Montjuïc, fechado en el momento fundacional de la colonia romana de Barcino a finales del siglo I a.C., indica el consistorio en un comunicado este martes.

En esta época, como era habitual en las ciudades romanas, Barcelona se estructuraba a partir de dos grandes ejes, el Cardo, en sentido norte-sur, y el Decumano, en sentido este-oeste, y hasta ahora se pensaba que el foro se alineaba con el Cardo.

Asimismo, la nueva documentación arqueológica indica que el foro se alineaba en paralelo con el Decumano, lo que significa un "giro de 90º en la lectura urbanística" del origen de la capital catalana.

Los restos, detectados de manera excepcional durante las obras del hotel, han sido preservados íntegramente e integrados en el nuevo edificio, lo que permitirá hacerlos visitables, abriendo una "nueva ventana arqueológica y patrimonial al pasado fundacional de Barcelona".