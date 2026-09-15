Observadores internacionales asistirán al juicio contra 4 policías por lesiones a Roger Español

Archivo - Roger Español, que perdió la visión de un ojo durante las cargas del 1-O - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Representantes de seis organizaciones internacionales de derechos humanos asistirán a todas las sesiones del juicio contra 4 policías nacionales acusados de lesionar a Roger Español, que perdió la visión de un ojo por el impacto de una pelota de goma durante el referéndum del 1 de octubre de 2017, con el objetivo de observar y valorar si el procedimiento ofrece las garantías de un juicio "justo e imparcial".

Según explica Irídia en un comunicado este martes, la misión estará integrada por representantes de Amnistía Internacional, la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), la International Network of Civil Liberties Organizations (INCLO), Redress, ICHRP-España y Defender a quien Defiende (DqD).

La misión, independiente de todas las partes del proceso y asistente en calidad de observadora, también valorará los estándares internacionales aplicados al uso de la fuerza por agentes de la autoridad, con especial atención a las armas menos letales.

También observará las implicaciones de cualquier consideración de la Ley de Amnistía para el enjuiciamiento efectivo de violaciones graves de derechos humanos, así como la protección del derecho de reunión y manifestación pacíficos, componente "fundamental" de la participación democrática.

Los acusados se enfrentan a penas de hasta 13 años de cárcel e inhabilitación, a petición de Òmnium Cultural, que ejerce la acusación popular junto a la Assemblea Nacional Catalana (ANC) e Irídia --esta última con la doble condición de acusación particular y popular--, que reclaman, respectivamente, 12 años de prisión e inhabilitación, mientras que la Fiscalía no ve delito, según los escritos consultados por Europa Press.