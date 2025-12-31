Observatori del Paisatge de Catalunya opinará en el Consejo de Europa sobre paisaje y crisis global

Mapa de la actividad internacional del Observatori - GENERALITAT DE CATALUNYA

BARCELONA 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Europa ha invitado al Observatori del Paisatge de Catalunya (adscrito del Departament de Territorio) a estar entre los expertos que harán recomendaciones sobre el rol del paisaje cotidiano ante grandes crisis globales, como cambio climático, contaminación de personas y pérdida de biodiversidad.

El grupo de expertos que harán este informe, el 'Landscape, a living environment', son representantes de los Estados miembros y también expertos independientes, como el propio Observatori, informa la Generalitat este miércoles en un comunicado.

El informe se basa en "entender los paisajes cotidianos --no sólo los excepcionales-- como bienes comunes, esenciales para la calidad de vida".

El Observatori es un asesor permanente del Consejo de Europa y ya participa en encuentros internacionales y en espacios de discusión y difusión, y ha desarrollado métodos de trabajo "que son un referente para otros países".

El informe (enmarcado en el Proceso de Reikiavik) y las recomendaciones deben estar acabados y aprobados por el Consejo de Ministros del Consejo de Europa antes de verano de 2026.

Este informe abordará las tensiones del cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la urbanización, el turismo masivo y otros temas, y cómo estos paisajes influyen en la salud física y mental, el bienestar, la identidad colectiva y la cohesión social.