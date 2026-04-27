Occident renueva su acuerdo con el Col·legi de Mediadors d'Assegurances de Barcelona

El director territorial Catalunya y Aragón Corredores de Occident, Miguel Cortegano; y el presidente de la Fundación Auditorium y del Colegio de Mediadores de Seguros de Barcelona, Francesc Santasusana - OCCIDENT

BARCELONA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Occident ha firmado un acuerdo de colaboración con la Fundació Privada Auditorium d'Assegurances, centro de formación del Col·legi de Mediadors d'Assegurances de Barcelona, con el objetivo de reforzar el desarrollo profesional de los mediadores y poner en valor su papel clave dentro del sector asegurador.

Con este acuerdo, Occident dará apoyo a las actividades formativas y de divulgación que impulsa la fundación, orientadas a la promoción social de la figura del mediador de seguros y a la mejora continua de sus competencias profesionales, informa en un comunicado este lunes.

Asimismo, la entidad aseguradora contribuirá con diversos proyectos que fomentan la actualización de conocimientos y la adaptación de los profesionales a los nuevos retos del sector, incluyendo la transformación digital, los cambios regulatorios y la evolución de las necesidades de los clientes.

El director territorial Catalunya y Aragón Corredores de Occident, Miguel Cortegano, ha asegurado que esta colaboración permitirá impulsar iniciativas "que contribuyan a visibilizar la labor del mediador, reforzando su posicionamiento en un entorno cada vez más complejo y exigente".

El presidente de la Fundación Auditorium y del Colegio de Mediadores de Seguros de Barcelona, Francesc Santasusana, ha señalado que la formación continuada es una obligación que permite estar siempre al día: "Vivimos momentos de cambio y la mediación profesional afronta el reto de adaptarse ante cualquier requerimiento del mercado".