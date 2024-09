La ocupación de los hoteles de Barcelona baja un 4% en verano y registra precios récord

Clos (Gremi d'Hotels) cree la ocupación baja por los precios, que tienen una evolución "positiva"



BARCELONA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los hoteles de Barcelona han registrado una ocupación del 85% durante los meses de julio y agosto, un 3,9% menos que el verano pasado, con un precio medio récord de 195 euros, unos 10 euros por encima de los 184 del año pasado.

En este sentido, ha habido 45.000 pernoctaciones menos este verano que el año pasado, según han explicado en rueda de prensa este jueves el presidente del Gremi d'Hotels de Barcelona, Jordi Clos, junto al director general, Manel Casals.

En comparación con los datos de 2019, cuando había un precio medio de 150 euros, la ocupación ha bajado un 5,4% con 60.000 pernoctaciones menos, ya que durante el verano de antes de la pandemia hubo una ocupación del 90,4%.

Clos ha valorado que la bajada de la ocupación es "directamente proporcional al aumento de precios", aunque ha dicho que los datos de verano no se verán reflejados en la cifra global de 2024.

En este sentido, ha augurado que tendrán un septiembre mejor que el del año pasado, y ha celebrado que la Copa América de Vela, que se alargará hasta finales de octubre, impulsará la ocupación de los hoteles que se encuentran a primera línea de mar.

DE ENERO A AGOSTO

En cuanto a los datos acumulados de enero a agosto, los hoteles de la ciudad han registrado una ocupación del 82,1%, medio punto porcentual menos que en 2023 y un 1,7% menos que en 2019.

El precio medio ha sido de 190 euros, por encima de los 173 euros de 2023 y de los 149 euros de 2019, lo que según Clos provocará una facturación récord para acabar el 2024.

"El crecimiento del precio medio de la ciudad está siguiendo una evolución muy positiva y muy dentro de la estrategia de lo que nos hemos planificado en el futuro que queremos que ocurra en Barcelona", ha valorado.

TURISTA DE ALTO NIVEL ADQUISITIVO

Clos ha detallado que el turista que visita Barcelona es internacional y de alto poder adquisitivo, vinculado al turismo de negocios y a eventos deportivos, culturales y feriales.

A su juicio, el aumento del precio medio ha provocado que este perfil de visitante crezca, en detrimento de otro tipo de turista que prefiere un precio medio más bajo y "le da igual estar de vacaciones en un sitio u otro".

En este sentido, ha celebrado que los diferentes eventos del recinto de Fira de Barcelona, como el Mobile World Congress (MWC) o el Integrated Systems Europe (ISE), potenciarán este perfil, y ha apoyado la ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat.

En el ámbito cultural, ha destacado la celebración en la ciudad del 'Manifesta 15', la bienal nómada europea de arte, arquitectura y urbanismo "que proyectará la ciudad en el mundo desde estos ámbitos".

PROTESTAS Y ROBOS

Preguntado por si las manifestaciones en Barcelona contra el turismo masivo pueden afectar las cifras de ocupación, ha dicho que un futuro sí que puede hacer "bastante" daño, ya que la prensa internacional se ha hecho eco de algunas acciones que, a su juicio, son agresivas.

También ha valorado que los datos de robos en la ciudad no son buenos y "no ayudan" a atraer turistas, aunque ha dicho que es un problema del conjunto de España y no concreto de Barcelona.

Sobre la eliminación de los pisos turísticos anunciada para 2028 por el Ayuntamiento de Barcelona, ha dicho que de momento no les preocupa: "Supongo en 2028 se habrán estudiado muy bien las consecuencias o las soluciones".