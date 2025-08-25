La oferta de cursos de catalán del CPNL llega "por primera vez" a las 40.000 plazas en un trimestre

Los cursos de niveles iniciales representan el 60% de la oferta

El Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) abrirá en septiembre un nuevo período de inscripciones para 1.700 cursos de catalán, desde el nivel inicial hasta el superior C2, y "por primera vez" la oferta alcanzará las 40.000 plazas en un trimestre, lo que representa un 15% más respecto a septiembre del año pasado.

El crecimiento del número de cursos se enmarca en el plan de choque de la Generalitat para garantizar el acceso de los adultos a la enseñanza de catalán, según ha informado este lunes en un comunicado.

Entre los niveles disponibles, destaca la oferta de cursos iniciales y básicos, que representan más de un 60% de la oferta y permiten atender a la población que no tiene, o tiene pocos, conocimientos de catalán.

Los cursos se ofrecen en forma presencial y online, aunque, para facilitar el proceso de aprendizaje, en el caso del nivel inicial y básico se prioriza la oferta presencial y en el nivel superior C2 se ofrece exclusivamente online.

PLAZO DE INSCRIPCIÓN

Las inscripciones estarán abiertas del 15 al 22 de septiembre, un periodo más largo que años anteriores para que "el proceso tenga un funcionamiento más fluido".

Los usuarios que necesiten acreditar un nivel de catalán concreto para poder optar a un curso de un nivel determinado podrán realizar la solicitud del 1 al 4 de septiembre.