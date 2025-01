La Oficina d'Igualtat de Tracte i No Discriminació tramita 759 denuncias desde su creación en 2022

El director de la Oficina d'Igualtat de Tracte i No discriminació, Fernando Macías, en la Comisión de Igualdad del Parlament este lunes

Se convertirá en la Direcció General d'Igualtat de Tracte, No Discriminació i Antirracisme

La Oficina d'Igualtat de Tracte i No Discriminació de la Generalitat ha admitido o investigado 759 denuncias desde su creación en marzo de 2022, y de estas en 61 se ha iniciado un proceso sancionador (el 12% del total).

Así lo ha explicado el director de la Oficina d'Igualtat de Tracte i No Discriminació, Fernando Macías, en una comparecencia en la Comisión de Igualdad y Feminismo del Parlament de este lunes, para informar de las líneas de actuación de la oficina.

Sobre el hecho de que solo en el 12% de las denuncias se ha abierto proceso sancionador, Macías explica que es porque "es muy difícil demostrar la discriminación".

"Vivimos en un Estado de Derecho y ante un testigo de discriminación, si no hay pruebas, la oficina nunca iniciará un proceso sancionador, para garantizar los derechos de todas las personas", añade.

También señala que muchas veces la capacidad sancionadora no la tiene la oficina: "Si la discriminación ha sido cometida por un profesor, por alguien del ámbito sanitario o un policía, hay leyes sectoriales que se deben encargar de sancionar una vez la oficina hace el trabajo de investigación".

DENUNCIAS

Macías ha dicho las denuncias por discriminación por razón de lengua "no son el motivo principal" de las que reciben, aunque insiste en que no significa que este tipo de discriminación no exista.

De las que han recibido sobre este tema, asegura que muchas están relacionadas con el ámbito del consumo, "personas catalanas que no han podido usar el catalán en un comercio", y afirma que estos casos se derivan a Agència Catalana del Consum.

Por otro lado, ha afirmado que los casos políticos que ha gestionado la oficina hasta ahora representan el 6,8%.

ATENCIÓN A DISCRIMINACIONES

Macías recuerda que cualquier ciudadano que haya sufrido discriminación dentro o fuera de Catalunya, siendo ciudadano catalán, puede comunicarlo rellenando un formulario por Internet, trasladarlo a la Oficina de Atención al Ciudadano o a un Servicio de Atención Integral.

Ha insistido en que la voluntad tanto de la Conselleria de Igualdad y Feminismo de la Generalitat como de la secretaría de Igualdad es trabajar "a la una", porque asegura que la lucha contra la discriminación que es un trabajo de todos.

En las próximas semanas la oficina dejará de llamarse Oficina d'Igualtat de Tracte y pasará a llamarse Direcció General d'Igualtat de Tracte, No Discriminació i Antirracisme, porque, "para dar cumplimiento a la directiva europea de 2024", la oficina debe ser un órgano autónomo.