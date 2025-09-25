Oliu (Sabadell) avisa de la OPA a los accionistas: "Por un plato de lentejas, no vale la pena"

Archivo - El presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu, interviene durante la junta general extraordinaria de accionistas de Banco Sabadell, a 6 de agosto de 2025, en Sabadell, Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

Asegura que la OPA actúa como un "tapón" para el Sabadell frente a sus alianzas internacionales

BARCELONA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu, ha avisado este jueves a los accionistas de la entidad ante la Oferta Pública de Adquisición (OPA) de BBVA y ha subrayado que esta "por un plato de lentejas, no vale la pena", además de señalar que la oferta está lejos de un precio suficientemente bueno a ojos de los accionistas.

"Es una oferta que dará menos rendimientos al accionista, menor retribución; carece de prima o tiene una prima del 2%. Yo, al accionista del Sabadell, le diría que por un plato de lentejas, no vale la pena venderse un proyecto que da servicio a la comunidad catalana, a las empresas de toda España, que ha ayudado a crear empresas, y que tiene una forma de hacer banca muy diferenciada", ha dicho en una entrevista en 'Ara' recogida por Europa Press.

Ha afirmado que el Banco Sabadell es un "elemento fundamental" para el sistema financiero catalán y también para el español y que, para él, sería una pena que los accionistas dejaran perder la posibilidad de que el Sabadell siga creando valor por cuenta propia si el precio de la OPA fuera suficientemente bueno.

Preguntado por cuál sería un precio suficientemente bueno, ha asegurado que ese sería aquel el que todos los accionistas aceptaran los términos de la operación: "Hoy estamos lejos de ese precio".

LA OPA, UN "TAPÓN" PARA EL SABADELL

Ha subrayado que la OPA actúa para el Sabadell como un "tapón", y lo ha sostenido en los acuerdos y la estrategia de alianzas europeas que la entidad tiene, ejemplificándolo en acuerdos con Zurich, Crédit Agricole, BNP o Nexi.

"Nexi es un operador mundial de medios de pago. Lo teníamos a punto de iniciar, es una colaboración estratégica y no se ha podido poner en marcha porque, por supuesto, hay un tapón. Y vamos poniendo prórrogas hasta que se destape la cosa. En este sentido hay proyectos que mientras nos dedicamos a esto [a la opa], no podemos hacer".

Ha afirmado que la OPA es en realidad una operación hacia hacer "menos Europa y más España o más países emergentes".

Preguntado por si espera que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, exprese un posicionamiento claro sobre la OPA, lo ha negado: "Dejémoslo hacer de presidente. Yo ya hago de presidente del banco e intento que esto salga como al presidente le gustaría, que de eso sí sé".