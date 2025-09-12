El presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu, y el consejero delegado, César González-Bueno, en rueda de prensa - DAVID OLLER - EUROPA PRESS

SANT CUGAT DEL VALLÈS (BARCELONA), 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu, ha afirmado que los riesgos de la oferta pública de adquisición (OPA) del BBVA son certezas y ha valorado que ha pasado de ser una oferta neutra a una oferta altamente gravosa para los accionistas residentes en España: "Esta oferta concreta de OPA, que nació muerta, ya solo queda una cosa, y es que la entierren los accionistas".

Lo ha dicho este viernes en rueda de prensa junto al consejero delegado, César González-Bueno, y el director financiero, Sergio Palavecino, después de que el Consejo de Administración haya recomendado a sus accionistas rechazar la oferta de BBVA.

Preguntado por el posicionamiento del accionista David Martínez Guzmán, que rechaza la oferta actual de BBVA, pero se muestra disconforme con algunas opiniones y argumentos del informe del consejo de Sabadell, Oliu ha asegurado que cuando se habla de dinero, Martínez está "absolutamente de acuerdo" con él y cree que no tiene ningún tipo de sentido.

