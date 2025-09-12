González-Bueno (Sabadell) cree que una segunda OPA de BBVA debería ser a un precio mayor

SANT CUGAT DEL VALLÈS (BARCELONA), 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de Banco Sabadell, César González-Bueno, ha valorado que una segunda oferta pública de adquisición (OPA) del BBVA para adqurir solo el 30% debería ser a un precio mayor y en efectivo, lo que genera un riesgo para el accionista, y ha dicho: "Ha sido una sorpresa de último minuto y yo creo que está pendiente de algo más de aclaración".

Lo ha dicho este viernes en rueda de prensa junto al presidente de la entidad bancaria, Josep Oliu, y el director financiero, Sergio Palavecino, después de que el Consejo de Administración haya recomendado a sus accionistas rechazar la oferta de BBVA.

"Es muy complicado ir a la primera oferta pensando que a lo mejor hay una segunda oferta que va a ser mayor y que va a ser en efectivo. Y esa segunda oferta no estaría disponible para los accionistas de Sabadell que hubiesen acudido a la primera", ha alertado a los accionistas.

