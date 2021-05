Oliveros tacha de "dejación de funciones" que el Icab no se posicionara por los presos del 1-O

Aspira a decano en las elecciones del 3 de junio y niega ser una candidatura independentista

BARCELONA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El abogado Gonçal Oliveros, candidato a decano del Colegio de la Abogacía de Barcelona (Icab), ha tachado de "dejación de funciones" que la actual junta de gobierno no se posicionara en casos de posibles vulneraciones de derechos fundamentales, entre las que cita el encarcelamiento de los presos del 1-O.

"Una situación de esta gravedad, y teniendo en cuenta que están en prisión y en el exilio por decisiones judiciales que no han encontrado apoyo en instancias judiciales de otros países, requiere estudiar el tema. Es una tema derechos, no es un tema político", ha sostenido en una entrevista de Europa Press junto a la candidata a vicedecana Anna Boza, con quien se presenta a las elecciones del 3 de junio.

Oliveros ha criticado que el último mandato, con la decana Maria Eugènia Gay, que opta a la reelección, ha sido "un mandato personalista y muy enfocado a la propia proyección personal más que a entender las necesidades de los profesionales", lo que en su opinión ha provocado que el Icab no se posicione en ciertos temas.

"En la época de Franco te decían que no te metieras en política. No hacerla también era hacer política. Por omisión, estás soportando lo que hay. Esta actitud cínica es la misma que ha practicado este decanato. La situación es comparable solo de lejos, pero si no te metes estás dando apoyo a lo que hay", según Oliveros, que defiende que el colegio estudie y se posicione en términos jurídicos sobre temas de actualidad que implican al derecho.

Además de las causas relacionadas con el proceso soberanista, se ha referido al debate sobre una posible modificación del delito de injurias a la Corona a raíz del encarcelamiento del rapero Pablo Hasel y a valorar las restricciones que se han tomado por el coronavirus.

NO POLITIZAR LAS CANDIDATURAS

Oliveros ha rechazado que sean una candidatura independentista, ha dicho que hay distintas opiniones entre los miembros y ha cuestionado: "Lo plantearía al revés. ¿Maria Eugènia Gay es la candidatura unionista? ¿Ellos son los españolistas y nosotros los catalanistas independentistas? Creo que este no es el planteamiento".

Se ha mostrado molesto con que se les tache de ser la candidatura independentista porque, en su opinión, se usa para pedir que no se les vote por lo que son, en lugar de por lo que quieren hacer, lo que ha considerado una forma "indignante" de descalificar al adversario.

"UN SINDICATO, UN LOBBY Y UN CLUB"

Oliveros y Boza perciben cierta desafección entre los colegiados, que suelen registrar participaciones muy bajas en las elecciones al decanato, y creen que "el colegio ha de ser un sindicato, un lobby y un club", un espacio de compañerismo en vez de no algo administrativo y lejano, como creen que se percibe ahora.

El candidato también ha reclamado más transparencia para detallar en qué se usan las donaciones del Icab al Consejo de la Abogacía Española, y ha planteado analizar si tienen un retorno útil para el colegio barcelonés, y, si no, plantea desvincularse del Consejo si es posible, o bien "mirar la manera de presionar y hacer lo que haga falta para que sea útil o dejar de pagar".