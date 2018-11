Òmnium, sindicatos y entidades rechazan ante el TSJC la sentencia del Supremo sobre las hipotecas

Actualizado 09/11/2018 19:45:38 CET

Un centenar de personas asisten para protestar contra la "falta de independencia judicial" del tribunal

BARCELONA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Òmnium, CC.OO., UGT y entidades sociales como la Taula del Tercer Sector y la PAH, entre otras, se han concentrado este viernes ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) para rechazar la sentencia del Tribunal Supremo (TS) sobre el impuesto de las hipotecas.

Un centenar de personas se ha sumado a la movilización, que ha comenzado a las 17.00 horas bajo el lema 'No a la sentencia del Tribunal Supremo. ¡Justicia Social!'.

Durante la concentración han expresado su rechazo al cambio de criterio del Supremo porque consideran que va en contra de la justicia social y que el tribunal ha cedido ante las presiones de los bancos y de los poderes financieros.

Al final del acto se ha leído un manifiesto firmado por el conjunto de las entidades, en el que critican que el fallo del TS es "un acto en contra de la lógica y en contra de los intereses de la mayoría de la población".

"El cambio de criterio y la forma como se ha producido provocan una innegable alarma social y ponen en duda la falta de independencia judicial que un Estado de Derecho no se puede permitir", advierten.

Asimismo, avisan de que el decreto ley del Gobierno central para que el impuesto lo paguen los bancos "no es suficiente ya que no tiene efectos retroactivos y no soluciona el fondo del problema".

INTERVENCIONES

Durante el acto, ha intervenido el vicepresidente de Òmnium, Marcel Mauri, que ha afirmado que los tribunales "tienen que decantarse de lado de los más vulnerables, sin que llamadas de bancos, poderes y gobiernos hagan cambiar la decisión".

También ha hablado Camil Ros (UGT), que ha recriminado que, a su juicio, el Supremo está recortando derechos porque "una minoría poderosa llama" y es capaz de cambiar el criterio de este tribunal.

Por parte de CC.OO., Javier Pacheco ha señalado el "retroceso democrático" que suponen decisiones judiciales como ésta, y ha acusado a los poderes del Estado de, según él, provocar un debilitamiento democrático en la sociedad.

La portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Lucía Delgado, ha rechazado el decreto ley del Gobierno de Pedro Sánchez porque lo ve una medida de maquillaje y ha cargado contra el Supremo: "Hay 15 marionetas que están obedeciendo a la banca dentro del tribunal".

Además, el presidente de la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya (Confavc), Jordi Giró, ha aseverado que el Supremo está "podrido hasta el fondo" y ha llamado a movilizarse para defender los derechos sociales de la población, y Gerard Hernández (Facua) ha exigido la dimisión del presidente del TS, Carlos Lesmes, y del de la tercera sala contenciosa administrativa, Luis Díez-Picazo.

En la concentración ha destacado la presencia del secretario general de UGT, Josep Maria Álvarez, que en declaraciones a los medios ha insistido en que el decreto propuesto por el Ejecutivo de Sánchez "no es suficiente" y ha sostenido que se debería haber tramitado antes y por la retroactividad de este impuesto.