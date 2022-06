Òmnium ve un "salto hacia adelante" la admisión de su querella por el espionaje con Pegasus

Anuncia que recorrerán el rechazo a investigar a NSO Group

El presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha considerado un "salto hacia adelante" que el Juzgado de Instrucción 21 de Barcelona haya admitido a trámite la querella de miembros de la entidad por el espionaje a independentistas con el software Pegasus.

En una entrevista en Catalunya Ràdio este martes recogida por Europa Press, ha celebrado que el juez ordene acceder a los móviles de los afectados de Òmnium --Marcel Mauri, Elena Jiménez y Meritxell Botet-- para determinar si se ha instalado un programa para extraer datos y, en caso de ser así, identificar a los autores.

"Agotaremos todas las vías judiciales para obligar al Estado a lo que le corresponde investigar por ley, presionaremos a todas las instancias internacionales para que el Estado cumpla los tratados y convenios que ha firmado", ha aseverado.

Ha lamentado que el Gobierno no haya investigado los hechos, ofrecido explicaciones ni asumido responsabilidades --las tres exigencias de la entidad independentista-- y que su "silencio es absolutamente incomprensible".

Así, ha asegurado que el espionaje a independentistas "no se puede resolver con una simple conversación privada entre presidentes, sino que debe seguir los protocolos y cumplir los estándares internacionales", en alusión a la reunión prevista para antes del verano entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, Pere Aragonès.

PARTES NO ADMITIDAS

Si bien Antich ha explicado que el juez no investigará a ningún organismo estatal en concreto, ha subrayado que el auto insta a identificar a los autores del espionaje, por lo que a su juicio el magistrado "no dice que no las investigue".

Asimismo, ha anunciado que Òmnium recorrerá el rechazo a investigar la empresa israelí propietaria del software Pegasus, NSO Group, al considerar que los argumentos del juez no son "sostenibles jurídicamente".

El auto alega que no tiene jurisdicción sobre la compañía al ser extranjera y que el hecho de crear un programa informático sea cuál sea su finalidad es independiente del uso que se le dé, ha explicado Antich.

Ha insistido en que el espionaje a independentistas "no es solo una sospecha, sino que hay una certificación de que el espionaje se ha producido contra más de una sesentena de personas", en referencia al informe de 'Citizen Lab'.

