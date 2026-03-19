La OPA de Bondalti registra una aceptación del 77,23% de los accionistas de Ercros

Archivo - El presidente de Bondalti, Joao de Mello - BONDALTI - Archivo

BARCELONA, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La oferta pública de adquisición de acciones (OPA) de Bondalti ha registrado una aceptación del 77,23% de los accionistas de Ercros, equivalentes a 70.615.637 acciones, que serán adquiridas en efectivo a un precio de 3,505 por acción, con una inversión total de 247,5 millones, informa la compañía portuguesa en un comunicado este jueves.

Se espera que la liquidación de la oferta tenga lugar el próximo 24 de marzo y, una vez completada la liquidación, Bondalti promoverá una OPA de exclusión a un precio no superior al de la primera OPA.

"Hemos alcanzado un hito importante con el éxito de la OPA sobre Ercros, ahora es momento de empezar a trabajar. El entorno actual es muy exigente y solo a través de un esfuerzo conjunto de los equipos de ambas compañías podremos avanzar con éxito y generar valor", ha asegurado a Europa Press el presidente de Bondalti, Joao de Mello.

Ha añadido que su compañía pretende "ser un actor relevante en el mercado europeo" y está convencido de que Bondalti tiene capacidades para hacerlo, pero ve mucho camino por recorrer.

COMPROMISO CON CLIENTES Y PROVEEDORES

Bondalti reafirma su compromiso con los clientes y proveedores de Ercros y asegura que las relaciones comerciales continuarán desarrollándose como hasta ahora "con el propósito de reforzar capacidades y recursos para acompañar el desarrollo del negocio", indican desde la empresa.

La prioridad, añaden, es "mantener la confianza construida a lo largo del tiempo por Ercros y dotar al proyecto de mayor solidez y alcance industrial para crecer en el futuro".

El nivel de aceptación de los accionistas de Ercros, indican, "permite iniciar una nueva etapa orientada a reforzar el proyecto industrial de Ercros y, en conjunto, de Bondalti", afirma la compañía portuguesa.