El Open Arms llega a Barcelona para ser reparado o sustituido

Publicado 14/02/2020 7:54:44 CET

BARCELONA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El barco de rescate Open Arms ha llegado la madrugada de este viernes al Puerto de Barcelona tras desembarcar a 382 migrantes en un puerto italiano y emprender un viaje de vuelta con la intención de comprobar los daños que tiene la embarcación, y será llevado a un varadero para estudiar si procede a su reparación, adaptación o sustitución.

El fundador de Proactiva Open Arms, Óscar Camps, informó el lunes de que el buque iría a Barcelona tras haber sido sometido a "una muy exigente y exhaustiva inspección" de 12 horas en Italia.

El buque estará en varadero el tiempo necesario para que el equipo técnico haga diagnóstico de sus daños y se tomen las medidas necesarias, explicó Open Arms, así como alertó: "Su corazón se apaga".

En enero la ONG de Badalona (Barcelona) inició una campaña apelando a la colaboración ciudadana para reparar el motor del buque, de casi medio siglo de vida, con el objetivo de recaudar 600.000 euros, y hasta este viernes ha conseguido unos 425.000.

"Las reparaciones del 'Open Arms' son cada vez más frecuentes y costosas. Y las condiciones en las que se encuentra el barco hoy, no le permiten seguir navegando con seguridad. No podemos bajar la guardia en el Mediterráneo. No podemos dejarles a la deriva. Necesitamos reemplazar el Open Arms por un barco nuevo. Ahora más que nunca te necesitamos", explica en su campaña.