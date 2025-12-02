El Open Innovation Day Health de Cecot conecta a startups y empresas consolidadas

Archivo - Sede de la patronal Cecot - CECOT - Archivo

BARCELONA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La segunda edición del Open Innovation Day Health de Cecot ha conectado a ocho startups del sector de la salud con empresas consolidadas, informa la patronal en un comunicado este martes.

La jornada tiene el apoyo del Ayuntamiento de Terrassa (Barcelona), a través del Servicio de Innovación y pretende conectar el talento emprendedor con las necesidades de las empresas del sector sanitario.

Las startups participantes han presentado sus proyectos a representantes de las empresas y se han realizado espacios de networking.