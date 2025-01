La oposición de Collboni le reprocha no llevar al pleno la decisión de sacar al Ayuntamiento de X

Gay defiende que la decisión obedece a criterios estrictamente técnicos y objetivos

BARCELONA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los grupos municipales de la oposición del Ayuntamiento de Barcelona han reprochado este viernes al alcalde, Jaume Collboni, que no haya sometido a votación del pleno la salida del consistorio de X, que anunció el lunes a través de un comunicado.

Así lo han expresado los grupos municipales de Junts, BComú, ERC, PP y Vox, en el pleno de este viernes, que han aprovechado la proposición expuesta por la segunda teniente de alcaldía, Maria Eugènia Gay, que ha alertado de la "colaboración activa" entre las grandes tecnológicas y los emergentes gobiernos, a su juicio, contrarios a los valores democráticos.

"No estamos a favor de eliminar cuentas oficiales de las instituciones, sino de regular las redes mejor para que éstas funcionen", ha sostenido la concejal de Junts Victòria Alsina, mientras que el concejal de BComú Marc Serra ha lamentado la falta de diálogo y consenso frente a la decisión unilateral del gobierno de utilizar las redes del consistorio como si fueran propias, en sus palabras.

Por su parte, la concejal de ERC Rosa Suriñach no ha criticado directamente la salida del Ayuntamiento de X, si bien ha avisado a Collboni de "no sirve de nada que Barcelona abandone X" si no es capaz de garantizar la democracia y la participación en las calles de Barcelona.

El portavoz del PP, Juan Milián, ha opinado que el movimiento es más de "postureo que de uso responsable de las redes sociales", y el portavoz de Vox, Liberto Senderos, lo ha calificado de ridículo.

"La decisión de salir de X responde a una aplicación coherente de los valores de esta institución, basados en la democracia y en el estado de derecho", ha zanjado Gay, y ha reivindicado que la decisión no tenía que pasar por el pleno porque obedece a criterios estrictamente técnicos y objetivos.