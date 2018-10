La oposición pide a Colau evitar "hasta el último momento" la huelga de Metro por La Mercè

Publicado 19/09/2018 18:36:28 CET

BARCELONA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Barcelona han pedido este miércoles al Gobierno de Ada Colau negociar "hasta el último momento" para evitar la huelga del comité de empresa del Metro del 21 al 24 de septiembre, coincidiendo con la Mercè, fiesta mayor de la ciudad.

La teniente de alcalde de Urbanismo, Movilidad y Ecología, Janet Sanz, ha asegurado en una comparecencia pedida por el PSC que su gobierno busca "todas las soluciones posibles" para un acuerdo con los trabajadores.

"La ciudad no necesita una huelga. Entendemos las demandas sindicales, pero tenemos espacios formales en los que avanzar", y ha recordado que el presidente en funciones de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) es el también alcalde socialista de Sant Joan Despí Antoni Poveda.

Daniel Mòdol (PSC) ha pedido al Ejecutivo municipal que trate de frenar el impacto de la huelga en las fiestas de la Mercè, mientras que Raimond Blasi (PDeCAT) y Koldo Blanco (Cs) han reclamado que se haga todo lo posible para evitar la huelga.

El concejal de ERC Jordi Coronas ha asegurado que la ciudadanía "no se merece esta nueva huelga"; Alberto Villagrasa (PP) ha dicho que la huelga provocará saturaciones en el centro de la ciudad, y el edil de la CUP Pere Casas ha preguntado qué acuerdo se ofrece a los trabajadores para que desconvoquen la huelga.

El comité de empresa convocó el lunes la huelga, que consistirá en paros parciales de dos horas por turno durante los cuatros días de la fiesta mayor.

El viernes 21 los paros están previstos de 7 a 9 horas, de 19.00 a 21.00 y de 20.30 a 22.30; el sábado 22 y el domingo 23 serán de 11.00 a 13.00, de 19.00 a 21.00 y de 20.30 a 22.30, y el lunes 24, de 10.19 a 12.19, de 17.44 a 19.44 y de 22.50 a 00.50.

Los sindicatos explicaron que los paros se habían convocado por los continuos incumplimientos del convenio colectivo al que se llegó el verano pasado y aseguraron que TMB les había que no negociarán hasta que pasara la huelga.

El comité de empresa está integrado por CC.OO. y UGT de Catalunya, CGT, CTTC, Sindicado Unitario y Colectivo Independiente del Metro alerta de que TMB no ha cumplido con la reducción de jornada, no ha convocado las comisiones de lactancias, no presenta los cambios organizativos a la plantilla y contrata temporalmente.

TMB informó en un comunicado el pasado viernes que "está aplicando las mejoras económicas y sociales pactadas" en el convenio colectivo y que lo continuará haciendo.