Oproae debuta en la novela con 'La casa limón': "Son importantes las lecciones que nos da la historia"

Ganó el Premio Tusquets con este libro ambientado en los últimos años del régimen de Ceaucescu

BARCELONA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La escritora Corina Oproae ha debutado en la novela con 'La casa limón' (Tusquets), una historia ambientada en los años de descomposición del régimen comunista de Nicolae Ceaucescu narrada a través de los ojos de una niña, y ha reivindicado el valor de la literatura para no olvidar episodios de la historia: "Son importantes las lecciones que nos da la historia y no olvidarlas".

En una entrevista con Europa Press, la escritora, nacida en Rumanía y establecida en Barcelona desde hace 25 años, ha explicado que no ha querido hacer un libro sobre los últimos años del régimen y ha admitido que lo escribió por necesidad: "Es como si hubiese vivido otra vida que durante tiempo intenté como no mirar. Llegó a ser imposible no mirar y no escribir sobre ello".

En 'La casa limón', Premio Tusquets de Novela 2024, la protagonista vive rodeada de libros en el comedor familiar y cree que ha provocado la enfermedad de su padre, todo ello en un ambiente de silencios, restricciones y delaciones a la temida Securitate.

Oproae ha asegurado que en un principio escribió diferentes episodios de la novela como si fueran cuentos, con diversas voces, pero que luego encontró la voz de la niña protagonista que los podía entrelazar y explicar todas esas historias a través de ella.

MIRADA POÉTICA

Autora de poemarios como 'Mil y una muertes', 'Intermitencias' y 'La mà que tremola', ha explicado que la poesía "se extiende por todo el libro, pero sin ahogarlo", y ha afirmado que los fragmentos de sueños, los episodios sobre la comida o cuando habla de muertes están narrados de una forma poética.

Ha afirmado que, pese a que su intención no era retratar el fin del régimen de Ceaucescu, ha asegurado que a raíz de esta novela puede ser que gente que no tiene interés por la historia se haga preguntas: "Tenemos que hacer todo lo que podamos para que los errores no se repitan. La literatura en este momento podría ser lo más revolucionario", ha dicho.

Ha considerado que falta una mirada con el tiempo no en caliente sobre las vivencias en aquel periodo, sin que ello suponga una mirada nostálgica: "La nostalgia no es por los tiempos comunistas. Sería imposible echar de menos una dictadura, evidentemente, y lo que pasa en una dictadura".

Oproae ha afirmado que la idea del libro era hablar de una familia "en la que todo lo que pasa es tabú", como la salud mental del padre que era tabú durante el régimen de Ceaucescu, el derrocamiento de viviendas y las conversaciones, y al que ha querido dotar de un protagonismo a la literatura como el hilo de oro que rehace los diferentes fragmentos dispersos.

Ha explicado que ya trabaja en un nuevo libro de poemas en castellano, en el que volverá a reflejar temas como la ausencia, la muerte y la falta de libertad, pero que también tiene otras historias que siente necesidad de escribir pero que debe estar "convencida de que valen la pena".