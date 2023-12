Oranich sobre Madaula (Junts): "El cambio de documento no sé hasta qué punto es violencia machista"

Ella y dos diputados de la Comisión de Garantías de Junts se apartan de la investigación



BARCELONA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comisión de Garantías de Junts, Magda Oranich, ha cuestionado que la decisión del grupo de modificar un documento que defendía la vicepresidenta de Junts y secretaria segunda de la Mesa del Parlament, Aurora Madaula, sobre el aborto sea violencia machista: "Este cambio de documento no sé hasta qué punto es violencia machista".

"Si siempre que nos cambian un documento a una mujer es violencia machista, si se lo cambian a un hombre... No lo acabo de ver", ha destacado este viernes en una entrevista a TV3 recogida por Europa Press.

Todo ello después de que en el 'Parlament de les Dones' del pasado viernes, Madaula hablara de "violencias silenciosas" de compañeros, lo que provocó un malestar generalizado en el grupo parlamentario de Junts.

Oranich, que se ha apartado de la investigación por "razones personales" junto con otros dos diputados de la formación, ha explicado que han llegado denuncias contra Madaula, como la de la sectorial feminista del partido.

"Son denuncias contra Madaula para que no utilice el feminismo para asuntos políticos de ella. Es bastante curioso. Seguramente puedo coincidir bastante con esta sectorial feminista", ha apuntado.

ESPERAR EXPLICACIONES

Pese a todo, al preguntársele si considera que es un caso de violencia machista, ha llamado a esperar as explicaciones de Madaula y a que acabe la instrucción del caso, pero desde su perspectiva personal no lo ve "claro".

"Cuando uno quiere denunciar supuestas agresiones o actos machistas, no sé si el mejor lugar es hacerlo desde el Parlament", ha añadido Oranich, que considera que había ganas de hacer pública la situación, algo que cree que tampoco ha gustado al grupo.

Ahora, según la también abogada, Madaula dispone de 10 días para explicarse y hay 30 días para elaborar la resolución sobre el caso.

"RECIBO MILES DE INSULTOS"

Después de que hiciera el informe del caso del diputado de Junts Francesc de Dalmases, cercano a la presidenta de Junts, Laura Borràs, Oranich ha explicado que recibe "miles de insultos" en las redes sociales por parte de dicho entorno.

"Se crea un nivel tóxico. Me he querido apartar mucho de este nivel tóxico. No intervendré en este tema, puede que con otros y puede que por mucho tiempo", ha zanjado Oranich, convencida de que sus compañeros en la Comisión de Garantías de Junts lo harán bien y trabajarán con rigor.