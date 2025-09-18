Ordeig reivindica el proyecto 'Benvinguts a Pagès' como "puerta de entrada a la ruralidad catalana"

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, en el 10 aniversario de 'Benvinguts a Pagès' - GOVERN

BARCELONA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha reivindicado este jueves el proyecto 'Benvinguts a Pagès' como "puerta de entrada a la ruralidad catalana".

Así se ha pronunciado en el acto de homenaje al sector primario catalana y el décimo aniversario del proyecto que se ha celebrado en el Palau de Pedralbes de Barcelona y que también ha contado con la participación del conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha informado el Govern en un comunicado.

Ordeig ha destacado que este proyecto nació con una voluntad clara: "Abrir el mundo agrario al conjunto de la ciudadanía", y ha destacado que ha crecido bastante en comunidad e impacto durante estos 10 años.

Por su parte, Sàmper ha asegurado que con este tipo de iniciativas se hace "justicia al origen" de los alimentos y se hace visible qué y quién hay detrás de todos los productos que acaban en las mesas de los catalanes.

En el acto también han participado una treintena de agricultores y ganaderos catalanes, así como responsables de alojamientos rurales y de restaurantes de cocina de proximidad.