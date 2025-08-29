Ordenan el internamiento en régimen cerrado para el menor detenido en Lleida por un apuñalamiento

LLEIDA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un juez de guardia ha ordenado el internamiento en régimen cerrado para el menor detenido este jueves en Lleida como presunto autor de un apuñalamiento, según han informado fuentes judiciales este viernes a Europa Press.

El menor, de 17 años, fue detenido en la calle Roger de Llúria de Lleida como presunto autor de un apuñalamiento ocurrido sobre las 12.00 horas de este lunes en la calle Ramon Llull, han informado fuentes de los Mossos d'Esquadra.

Han explicado que, por motivos que se desconocen, el menor presuntamente atacó con un cuchillo a un joven de 20 años, que fue trasladado en estado grave al Hospital Universitario Arnau de Vilanova de Lleida con heridas en el tórax.

La medida de internamiento en régimen cerrado, a propuesta por la Fiscalía de Menores, tendrá una duración inicial 6 meses.

La causa está abierta por un delito de homicidio en grado de tentativa.