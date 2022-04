Oriol Junqueras (ERC) considera que los ministros del Gobierno "han permitido" el presunto espionaje

Afirma que la reunión Bolaños-Vilagrà es una cuestión de asumir responsabilidades

BARCELONA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha considerado que los líderes independentistas han sido víctimas de un espionaje que los "ministros en el Gobierno han permitido, han tolerado o no han impedido".

En una entrevista de 'La Vanguardia' recogida este domingo por Europa Press, ha dicho que la confianza que el Ejecutivo de Pedro Sánchez dice ahora que debe reconstruir es la confianza "que ha perdido ante la sociedad catalana y ante aquellos que creen que la negociación es un instrumento legítimo y útil".

Preguntado por las consecuencias que debe tener este caso, ha recordado que "por un caso de escuchas dimitió un vicepresidente del Gobierno español", en referencia a Narcís Serra en 1995, y poco después el Gobierno convocó unas elecciones anticipadas y las perdió.

"Estoy seguro de que el PSOE entenderá la dimensión del escándalo. Se lo harán entender muchos demócratas españoles y los editoriales y los titulares de muchos medios de comunicación internacional o ERC", ha añadido.

Para Junqueras, las reacciones del Gobierno hasta ahora han sido casi insultantes, pero "la respuesta acabará siendo la que corresponde, porque las presiones serán muchas".

Sobre la reunión este domingo en Barcelona entre el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y la consellera de la Presidencia, Laura Vilagrà, ha respondido que se trata de que el Gobierno "garantice que este tipo de espionajes masivos no se están produciendo en este momento y tampoco en el futuro", así como una cuestión de asumir responsabilidades.

APOYO DE ERC EN EL CONGRESO

Preguntado por si ERC apoyará en el Congreso modificar la 'Ley Mordaza' o la de Memoria Democrática, ha respondido que, si el Gobierno pide apoyos argumentado beneficios para todas las personas, primero debe garantizar "las libertades fundamentales y la democracia y defender que los ciudadanos no pueden ser espiados".

"Si no lo entiende, no puede merecer nuestra confianza. Si el Gobierno cree que ha hecho bien impulsando, permitiendo o no impidiendo un espionaje masivo en la línea como lo hizo el Gobierno del PP, quiere decir que Sánchez tiene otros socios prioritarios, el PP", ha añadido.

Sobre la rueda de prensa conjunta con el líder de Junts y expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, desde Bruselas cuando salieron a la luz los presuntos espionajes, ha destacado que "la imagen y el mensaje fueron de unidad" y considera que sería un error estratégico imperdonable renunciar al apoyo de la comunidad internacional.