Orriols (AC) asegura que Illa finge "una catalanidad con la que internamente" no comulga

Critica que los anuncios en vivienda son como una "partida de 'Monopoly" BARCELONA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La líder de Aliança Catalana en el Parlament, Sílvia Orriols, ha reprochado al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, "fingir una catalanidad con la que internamente todos sabemos que no comulga".

Así lo ha dicho durante su intervención en el Debate de Política General (DPG) este miércoles por la tarde, en la que también ha criticado que la Generalitat gobierna "a golpe de decreto ley" y sin presupuestos aprobados.

Ha reprochado a Illa su "desconexión del país" porque, dice, aborda la inseguridad con más Mossos d'Esquadra, más juzgados y más política, en lugar de pedir la expulsión de los inmigrantes que cometen delitos, lo que según ella es la raíz del problema.

Por otra parte, se ha referido a lo que considera una sobredimensión de la administración pública que, argumenta, es una de las razones por la que los catalanes han perdido la confianza en los representantes políticos: "La sensación que tenemos todos es que ya no solo España nos roba".

En referencia al plan de construcción de vivienda anunciado por Illa, ha dicho que su discurso parecía una "partida de 'Monopoly" y ha ironizado que quizás se debe ganar espacio al mar para construir todas las viviendas que tiene programadas.

PALESTINA

También se ha referido a otro de los anuncios de Illa, el programa Catalunya Casa d'Acollida Palestina: "Dice eufórico que quiere convertir Catalunya en una casa de acogida para los naturales palestinos, un territorio infestado de terrorismo y de barbarie".

Ha criticdo la Global Sumud Flotilla, que ha calificado de embarcaciones "vacías de ayuda humanitaria que protagonizaron diversas fiestas en alta mar".