Orriols (AC) pide a Illa que convoque elecciones ante el "caos absoluto" de Catalunya

La diputada y presidenta de Aliança Catalana, Silvia Orriols, durante el pleno del Parlament de Catalunya, a 18 de marzo de 2026, en Barcelona, Cataluña (España). - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, ha pedido al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que convoque elecciones ante la situación de "caos absoluto" en que cree que se encuentra actualmente Catalunya, ha dicho en su intervención tras la comparecencia de Illa en el Parlament a petición de Junts por la situación de Catalunya.

"Las urnas dirán qué Catalunya queremos los catalanes. No les tiene que dar miedo devolver la voz al pueblo. Lo que les tiene que dar miedo es la incapacidad que tienen de mantenerse en el poder por méritos propios. Sin comprar votos con dinero público, nada. Y lo saben. Dejen de aferrarse a la silla y convoquen elecciones", ha afirmado.

Orriols ha calificado al Govern de débil en número, en propuestas, en consensos y en determinación política, pero caro, y sin capacidad de reclamar nada al Gobierno por "miedo a perder puntos en la promoción interna a barón del PSOE".

Ha criticado que el Ejecutivo no gobierne o gestione y se dedique a criminalizar a los promotores, constructores, propietarios, empresarios, turistas, cazadores, policías, opositores políticos, y ha avisado de que las tesis de Podemos son también las de la Generalitat: "La cultura del yacer y el subsidio se ha instalado"

POLÍTICA MIGRATORIA

Buena parte de su intervención se ha centrado en las políticas migratorias, criticando la descatalanización que, según ella, sufre Catalunya: "Pudiendo ser una nación libre, rica, próspera y occidental, ustedes han elegido ser una autonomía sometida, pobre, saqueada y rendida al islamismo".

Según ella, el hecho de tener este posicionamiento en el Parlament hace que le acusen de "racista, poco viajada, trumpista, motosierra o negacionista de los Derechos Humanos", etiquetas que ha dicho que se deshacen fácilmente.