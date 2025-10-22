Ouigo conectará Barcelona y Sevilla con un trayecto diario de alta velocidad a partir de diciembre

La conexión, cuya venta estará disponible desde este jueves, parará en Zaragoza, Madrid y Córdoba

BARCELONA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ouigo España conectará Barcelona y Sevilla con un trayecto diario de alta velocidad a partir del 14 de diciembre con un tren que tardará unas 6 horas en hacer todo el recorrido y que hará paradas en Zaragoza, Madrid y Córdoba.

Lo ha anunciado este miércoles la directora general de Ouigo España, Hélène Valenzuela, en rueda de prensa para presentar la nueva conexión de la filial 'low cost' de la empresa francesa SNCF Voyageurs.

Los billetes se podrán comprar desde este jueves y los precios variarán en función de la anticipación de la compra, partiendo de los 9 euros.

Valenzuela ha asegurado que el trayecto con paradas responde a una doble premisa: aumentar la oferta comercial entre todas las ciudades y la disponibilidad de la red ferroviaria, gestionada por Adif.

"De momento es lo que tenemos y lo que Adif nos ha dado para el año 2026", ha explicado, al tiempo que no ha descartado ofrecer una conexión directa y sin paradas entra Barcelona y Sevilla si hay mucha demanda.

PARAR EN MADRID: "VALOR AÑADIDO"

Con esta conexión, Ouigo aglutina seis frecuencias diarias entre la capital catalana y Madrid y cinco entre Sevilla y Madrid: "La parada en Madrid tiene un valor añadido", ha defendido Valenzuela.

De esta manera, la filial amplía su oferta entre Sevilla y Madrid en dos frecuencias diarias respecto a enero de 2025, cuando la compañía comenzó a operar en la ruta con tres servicios de ida y vuelta.

360.000 ASIENTOS ANUALES

Se trata de una ruta enfocada a estudiantes, autónomos y grupos, así como al turista convencional, que ofrecerá 360.000 asientos anuales entre ambas ciudades.

El primer tren saldrá de Barcelona a las 7.35 y llegará a Sevilla a las 13.51, mientras que el convoy de vuelta partirá a las 17 y acabará el trayecto a las 23 horas.

EBITDA POSITIVO

"Con esta conexión confiamos repetir el éxito que ya hemos visto en otras rutas", ha celebrado la directora general, que ha señalado que tienen la calidad del servicio como bandera.

Preguntada por los resultados económicos de la empresa, ha dicho que este año será el del resultado bruto de explotación (Ebitda) positivo gracias a la organización industrial y el despliegue del plan de transporte.