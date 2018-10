Pablo Casado aspira a liderar el centro-derecha y a "aglutinar todo lo que está a la derecha del PSOE"

Actualizado 08/10/2018 16:04:40 CET

Pide unir esfuerzos porque "los votos que no van a un escaño favorecen a Podemos"

BARCELONA, 8 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP, Pablo Casado, ha asegurado este lunes que su intención es liderar el centro-derecha político en España y "aglutinar todo lo que está a la derecha del PSOE" para echar a los socialistas del Gobierno.

"No me gustaría ir a unas elecciones y que pase como hace dos años, que no hay mayorías suficientes y haya un periodo de interinidad unos meses" como cuando en 2016 Cs intentó pactar la investidura de Pedro Sánchez, ha recordado en rueda de prensa en Barcelona.

Preguntado sobre el acto de Vox del fin de semana en Madrid, en el que congregó cerca de 10.000 militantes, ha explicado que mantiene una "excelente relación con su presidente y su fundador" y que él comparte muchos principios de la formación, pero no todos.

Así, aunque cree que su política de inmigración es clara, rechaza de Vox su apuesta por suprimir las autonomías, que defiende como un éxito y que ve "compatible" con reivindicar la titularidad estatal de competencias y la unidad de España.

"Es perfectamente compatible tener un Estado descentralizado pero con lealtad al Estado central, y esto es lo que pasa en Estados Unidos o Alemania", ha afirmado Casado.

Además, ha resaltado que la ideología del PP es la que "empíricamente" ha conllevado más periodos de prosperidad y estabilidad cuando ha gobernado.

Más allá de los puntos programáticos, ha advertido de la necesidad de "concentrar esfuerzos y optimizarlos porque muchos votos que no van a un escaño favorecen a Podemos, por ejemplo", y ha asegurado que su modelo ideal de Congreso es parecido al que existía en 1993.

Entonces el PP tenía una amplia mayoría en la Cámara Baja y se apoyaba en partidos minoritarios, una situación que desearía ver en el otro lado del arco "con un partido a la izquierda del PSOE que hubiera hecho de complemento y que haría que no se dependiera de los partidos nacionalistas".

Para el líder popular, "los partidos tienen que tener raíces firmes" y no moverse si quieren liderar un espacio electoral, por lo que apuesta por aglutinar al máximo el electorado con políticas transversales, ha dicho.