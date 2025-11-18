El Palau de la Generalitat acogerá la celebración del Día de la Justicia el 24 de noviembre

Archivo - Fachada del Palau de la Generalitat, a 22 de febrero de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo
El Govern de la Generalitat ha declarado el 24 de noviembre Día de la Justicia para 2025 y se celebrará con un acto el Palau de la Generalitat, y que presidirá el presidente Salvador Illa, acompañado del conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler.
Se entregarán los Premios Justicia a la Associació de Professionales de la Mediació de Conflictes de Catalunya, por su trayectoria, utilidad pública y defensa sostenida del diálogo para resolver conflictos, y al abogado y expolítico catalán Miquel Roca i Junyent, por su trayectoria e investigación de consensos institucionales, informa el Govern tras el Consell Executiu de este martes.
Además, también se entregarán las medallas de honor y menciones honoríficas a diversos colectivos profesionales, personalidades y entidades que han contribuido de forma significativa a la mejora de la justicia en Catalunya.