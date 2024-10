El Palau de la Música acogerá seis conciertos con obras de la compositora Raquel García-Tomás

BARCELONA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Palau de la Música Catalana acogerá esta temporada seis conciertos con obras de la compositora barcelonesa Raquel García-Tomás, compositora invitada de la temporada 2024-2025, de las que dos serán estreno, ha informado la sala en un comunicado.

La residencia se iniciará el 8 de octubre con el concierto 'Dos voces humanas', en el que se interpretará su obra 'Per precaució', junto con 'La voix humaine', composición de Francis Poulenc sobre libreto de Jean Cocteau.

El concierto se iniciará con el monólogo operístico de García-Tomás 'Pre precaució', estrenada en 2020, con libreto de Victoria Szpunberg, en el que la soprano Dolors Aldea pondrá voz.

El segundo concierto con obra de García-Tomás será el 8 de febrero con 'Cecin'est pas une vals', un encargo del Palau de la Música, la Orquestra Simfònica del Vallès, Real Filharmonía de Galicia y Fundació Catalunya La Pedrera, y el programa también incluirá una obra de la compositora Florence Anna Maunders y una selección de ballets de Chaikovsky.

El primer estreno de García-Tomás será el 10 de abril con la obra '(*) e sento nel partire un vivace morire (*)', encargo de la Camerata Penedès, en un concierto que también incluirá la 'Sinfonía número 5' de Ludwig van Beethoven.

Otro concierto será el del 7 de mayo, que incluirá lasobras de García-Tomás 'My old gramophone #2', 'Suite of myself', junto a piezas de Johann Sebastian Bach y Claudio Monteverde.

La compositora barcelonesa estrenará el 11 de mayo una pieza, coencargo del Palau de la Música y el Kings Place, y la temporada acabará con un concierto en el que actuará Frames Percussion, que interpretará tres obras de García-Tomás, 'Shadja', 'Pictures of the floating world' y 'Tangible', junto a piezas de Steve Reich.