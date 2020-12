Paluzie (ANC) tacha la negociación de los PGE de "típica de épocas pasadas y muy autonomista"

BARCELONA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, ha tildado la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de ser "típica de épocas pasadas y muy en clave autonomista" y ha afirmado que no se debe gobernar ni colaborar con los partidos del 155, en referencia a ERC.

En rueda de prensa telemática este martes, tras haber sido preguntada por el acuerdo de ERC con el Gobierno sobre los PGE, Paluzie ha dicho que, "si en un momento dado se hiciera una política de bloque independentista y si hubieran una serie de cosas que permitieran avanzar hacia la independencia, todo seria debatible", pero cree que no es el caso de estas cuentas.

"Hablamos de política de bloqueo de las instituciones españolas para hacer evidente que no se puede gobernar contra Catalunya. Es evidente que no están actuando en estos momentos como bloque a favor de la independencia en una negociación de presupuestos basada en gastos en infraestructuras del Estado en Catalunya, presupuestada que no ejecutada", ha zanjado.