Pané aconseja plantearse la mascarilla en el transporte público y vacunarse de la gripe

Archivo - La consellera de Salud, Olga Pané, durante un pleno en el Parlament - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salud de la Generalitat, Olga Pané, ha recomendado este domingo a la población llevar mascarilla en el transporte público si tiene síntomas de gripe, porque hay "nivel muy alto ya de epidemia" y hay 7 mutaciones sobre este virus.

En una entrevista de Catalunya Ràdio durante 'La Marató de 3Cat' y recogida por Europa Press, ha recomendado a "toda la población" que se vacune, también teniendo en cuenta que hay gente que no es mayor pero está en contacto con mayores.

También recomienda ventilar las salas de reuniones y lavarse las manos: "No es el Covid, no tiene esta gravedad, pero las medidas de prevención son las mismas".