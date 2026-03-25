Pané afirma que el bebé maltratado por sus padres sobrevivirá, "muy probablemente" con secuelas

Archivo - La consellera de Salud, Olga Pané, durante una sesión plenaria en el Parlament de Catalunya, a 17 de diciembre de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salud de la Generalitat, Olga Pané, ha explicado este miércoles que el bebé de 6 semanas maltratado y abusado sexualmente, presuntamente por sus padres, sobrevivirá, pero "muy probablemente" con secuelas.

En una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, preguntada por el hecho de que la madre trabajase en el sector sanitario, ha asegurado que "no daba crédito" y que cree que es enfermera.

El bebé se encuentra en la UCI de neonatos del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona y bajo la tutela de la Dirección General de Prevención y Protección a la Infancia y la Adolescencia (Dgppia).

Pané ha celebrado que el sistema para proteger al menor ha funcionado: "Se activó el protocolo de maltratos a la vista de las lesiones que presentaba, inmediatamente Mossos d'Esquadra se personó en el hospital, se procedió a la detención de los dos padres y en estos momentos están en prisión".

"La tecnología de la que disponemos permitirá que este niño, que en otras circunstancias no habría sobrevivido, sobrevivirá, y esperemos que con las mínimas secuelas posibles", ha dicho la consellera.

MARTÍNEZ BRAVO

Por su parte, en declaraciones a la prensa, la consellera de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat, Mònica Martínez Bravo, ha asegurado que el caso es "estremecedor" y que están consternados.

Martínez Bravo ha explicado que el caso está "en estudio", pero que lo habitual es analizar la situación para valorar si hay alguna persona del entorno familiar que pueda dar un espacio de protección al menor y, si no, se buscan familias que le acojan, dejando el centro como última opción.

La consellera ha afirmado que el caso pone de manifiesta que la coordinación entre servidores públicos es "fundamental", y ha celebrado la que ha habido entre servicios sanitarios y el sistema de protección a la infancia.