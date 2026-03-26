Pané anuncia la creación de un hub de innovación sobre atención social y sanitaria

La consellera Pané hablando duracte la presentación de iBé - EUROPA PRESS

BARCELONA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salud de la Generalitat, Olga Pané, ha anunciado la creación de iBé, un hub de innovación que buscará impulsar, evaluar y escalar soluciones e innovaciones en materia de bienestar, mejora de la autonomía e integración sociosanitaria ante el envejecimiento y el reto demográfico.

En el acto de presentación de este jueves, Pané ha dicho que este instrumento de investigación e innovación que permitirá "aterrizar" herramientas que están o estarán disponibles, pero que falta trasladar a la vida real y adaptar a la realidad de cada sitio.

El acto ha contado con la participación el director del hub y exconseller de Salud, Manel Balcells; el director general de investigación en Salud, Antoni Plasència, y el presidente de la Fundación Joan Costa Roma del Consorci Sanitari de Terrassa (CST), Ramon Olivé, así como la asistencia del secretario general de Derechos Sociales e Inclusión, Raúl Moreno.

El punto de partida de la iniciativa es la longevidad, la baja natalidad y los cambios sociales, con más personas que quieren seguir viviendo en su casa, dependientes o con enfermedades crónicas que requieren más seguimiento: "El futuro está en el domicilio", ha afirmado Balcells.

iBé servirá para seleccionar, impulsar, acompañar y evaluar --pero no financiar-- proyectos del ámbito social y sanitario, que luego podrán salir al mercado e integrarse en la cartera de servicios de la Conselleria o Agencia gubernamental correspondientes, entre las cuales la futura Agencia de Atención Integrada Social y Sanitaria de Catalunya (Agaiss-Cat).

SILVERCAT

En el marco de iBé se impulsará Silvercat, que quiere ser un "punto de encuentro" de la 'silver economy' catalana, pública y privada --como el Biocat lo es para el sector biomédico, e inspirándose en experiencias internacionales parecidas-- y buscará generar crecimiento económico y ocupación en este ámbito.

El grupo impulsor de Silvercat lo conforma el CST, Barceló CG, Tech Barcelona, Amics de la Gent Gran, Suara Cooperativa, el Consorci de Salut i Social de Catalunya, la Càtedra Envelliment i Salut, la Fundación Salut Empordà, la Universitat de Girona, Ship2BFoundation y Fira Barcelona.

INICIATIVAS YA EXISTENTES

iBé integrará también algunas iniciativas públicas ya existentes impulsadas y financiadas por Departamentos de la Generalitat, como Salud y Derechos Sociales e Inclusión, y de entes como la Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (Aquas) y la Fundación TIC Salut i Social.

Es el caso el Hub de Innovación Social y Sanitaria (Hiss), el Centro para la Integración de la Medicina y las Tecnologías Innovadoras (Cimti) y los Servicios de Innovación Social para los Cuidados (Siscu), que continuarán con sus proyectos bajo el nuevo paraguas.

Entre otros, se han impulsado ya iniciativas como un nuevo sistema de cribado de cáncer de colon, un exoesqueleto de bajo coste para mantener la movilidad y un 'casal virtual' para combatir la soledad no deseada, entre otros.

UBICADO EN TERRASSA

El hub nace de la Fundación Joan Costa Roma; cuenta con el apoyo de la Generalitat de Catalunya y los departamentos de Salud y Derechos Sociales e Inclusión, y tiene previsto buscar financiación pública y privada, si bien todavía no tiene un presupuesto inicial.

Asimismo, tiene el apoyo del Ayuntamiento de Terrassa (Barcelona), que tiene previsto rehabilitar un antiguo vapor de la ciudad para ubicar las nuevas oficinas del hub.