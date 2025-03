Pané defiende revisar el índice de bajas médicas temporales en Catalunya: "Es un problema"

BARCELONA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salud de la Generalitat, Olga Pané, ha asegurado este miércoles que ve razonable revisar el índice de bajas médicas temporales (incapacidad temporal) en Catalunya: "Es un problema".

Así se ha expresado en la sesión de control al Govern en el pleno del Parlament interpelada por la diputada de la CUP Laure Vega, que ha criticado la propuesta ya descartada por el Institut Català de la Salut (ICS) para incentivar a los médicos de los ambulatorios por dar altas laborales.

"Lo que tenemos aquí es un intento de chantaje para que la salud sea negocio de mutuas y grandes patronales", ha dicho Vega, que ha afirmado textualmente que los médicos no regalan bajas, los trabajadores no tienen cultura de la baja y las mutuas no velan por la salud de los trabajadores.

En respuesta, la consellera ha apuntado que la propuesta se descartó, pero ha señalado que en Catalunya el índice de incapacidades temporales es de 47 por 1.000, 15 puntos por encima de Madrid: "Debe pasar alguna cosa. Por tanto, haríamos bien en mirarlo".

"No estoy diciendo de quién es la responsabilidad o no, es una cosa que tenemos que mirar. Primero, para saber si estamos más enfermos que otros. Y segundo, para saber si realmente tenemos alguna disfunción", ha concluido Pané.