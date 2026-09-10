Pané dice que tratará de mejorar las condiciones para que la huelga de médicos "no se haga realidad"

Archivo - La consellera de Salud, Olga Pané, durante una sesión plenaria en el Parlament de Catalunya, a 17 de diciembre de 2024, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

Cree que lo que afecta al Estatuto Marco está fuera de su alcance

HOSTALRIC (GIRONA), 10 (EUROPA PRESS)

La consellera de Salud de la Generalitat, Olga Pané, ha afirmado que tratará de ayudar, dentro de su alcance, a mejorar las condiciones laborales de los médicos para que la huelga indefinida prevista a partir de octubre "no se haga realidad" en Catalunya.

En declaraciones a la prensa en Hostalric (Girona), Pané ha apuntado que este ciclo de huelgas es consecuencia del desacuerdo del colectivo médico con el Estatuto Marco "que se ha trabajado en Madrid".

"Ha estado muy fuera de nuestro alcance modificar este tema, pero yo sí que les animaría a que trabajasen de cara a mejorar este Estatuto Marco", ha dicho la consellera a los médicos.

Aún así, ha remarcado que desde el Parlament se pueden mejorar y cambiar muchas cosas: "Ya lo saben, los médicos, que han tenido siempre la puerta abierta para hablar con ellos de los temas que nos afecten aquí".

NEGOCIACIÓN A TRAVÉS DE CONVENIO

Pané ha asegurado que no se puede negociar fuera de las mesas sindicales de los convenios porque en anteriores ocasiones, cuando ya se intentó, lo tumbó un juzgado: "Dijeron 'Ustedes no pueden negociar en espacios distintos de los entornos sindicales que tienen la representación que tienen'".

Asimismo, ha dicho que, en el marco catalán, lo que se está discutiendo ahora es el convenio del Siscat, el sistema concertado, ya que el del Institut Català de la Salut (ICS) ya se aprobó en 2023 con la firma de Metges de Catalunya, sindicato convocante de la huelga de octubre.

GUARDIAS DE 24 HORAS

Sobre las guardias de 24 horas, cuya eliminación es una de las reclamaciones de los sindicatos, ha asegurado que no es un tema tanto de condiciones laborales "como de modelo", por lo que han impulsado una mesa específica para abordar este tema.

"Yo estoy de acuerdo en eliminar las guardias de 24 horas. La lástima ha sido que se han presentado todos los sindicatos con representantes de médicos de sus sindicatos, pero el sindicato médico no se ha querido sentar", ha lamentado Pané.