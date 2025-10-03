Pané ve "espectaculares" los servicios de salud catalanes y defiende su sostenibilidad a futuro

Señala que se debe dar herramientas a la ciudadanía para hacer un "buen uso"

GIRONA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consellera de Salud de la Generalitat, Olga Pané, ha asegurado este viernes que Catalunya tiene unos servicios de salud "espectaculares", con un nivel de calidad muy elevado, y que es muy importante poderlos sostener en el futuro, por lo que ha instado a utilizarlos correctamente.

En su visita al nuevo CAP Dr. Moisès Broggi de L'Escala (Girona), ha apuntado que el sistema debe, además de mejorar algunos recursos, dar herramientas a la ciudadanía para hacer un "buen uso" de los servicios sanitarios, informa la Conselleria en un comunicado de este viernes.

La consellera ha señalado que la ampliación del centro es una obra "muy acertada, muy bien diseñada desde el punto de vista arquitectónico" y que cree que la gente apreciará muchísimo.

NUEVA BASE DE AMBULANCIAS

Las obras, que han supuesto una inversión de cerca de 2 millones de euros, han consistido en la construcción de un nuevo edificio adyacente al CAP donde se ha incluido una base de ambulancias del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), además de la reestructuración de algunos espacios y servicios.

El proyecto ha permitido ganar un 60% más de superficie, pasando de 1.004 metros cuadrados a 1.513 metros cuadrados de superficie construida.

Asimismo, se han sumado 5 consultas de atención programada, de forma que ahora tiene 19, y se ha pasado de 6 a 8 espacios de atención.