-Paneque afirma que la ETAP de L'Escala (Girona) ofrecerá más "calidad, seguridad" y abastecimiento

Paneque durante el acto - TERRITORI

GIRONA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha manifestado que la nueva estación de tratamiento de agua potable (ETAP) de L'Escala (Girona) "ofrecerá más calidad, seguridad hídrica y capacidad de abastecimiento" al municipio.

Durante la inauguración este lunes, ha asegurado que la nueva potabilizadora "se inscribe plenamente" en la voluntad de ser más eficientes en la gestión del agua ante el calentamiento global, informa el Departament en un comunicado.

"Las lluvias son cada vez más irregulares, las sequías son más frecuentes e intensas y la falta de agua no afecta solo a la cantidad disponible, sino también a la calidad de los recursos hídricos. Por eso necesitamos infraestructuras que hagan el sistema más robusto y menos vulnerable", ha añadido.

Las nueva instalación está en una parcela de 5.851 metros cuadrados del paraje de Mas Martí, donde ya están los pozos de captación de agua del acuífero del Baix Ter, y esta nueva ETAP "permitirá tratar hasta 14 millones de litros de agua cada día", según Paneque.

Además, ha destacado la importancia de "estar a punto para poder asegurar el agua de boca, pero también el agua que necesita el medio natural y todos los sectores económicos y sociales".

La construcción han costado 8.713.556,07 euros, financiados por el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona (6.770.556,07 euros) y la Agència Catalana de l'Aigua (ACA), con una subvención de la línea de ayudas para inversiones en actuaciones de abastecimiento en alta (1.943.600 euros).