Paneque afirma que los trabajos de la ACA recuperarán la marisma de Filipines-Remolar (Barcelona)

Paneque durante la visita. - GOVERN

BARCELONA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, ha afirmado que los trabajos de la Agencia Catalana de l'Aigua (ACA) en la marisma de las Filinas-Remolar, en Viladecans (Barcelona), harán posible la recuperación y mejora gradual de esta zona húmeda como un lugar natural "valioso".

"Será una zona húmeda protegida, crucial para la biodiversidad y especialmente importante para las aves, que también ayuda a regular el agua: reduce el impacto de las inundaciones y protege los acuíferos de la entrada de agua salada", ha sostenido en un comunicado este lunes, en el marco de la celebración del Día Mundial del Agua.

La ACA ha invertido 1,3 millones de euros para realizar trabajos durante ocho meses para restaurar esta marisma del Delta del Llobregat que se encontraba en mal estado.