Paneque cree que el CPFF fue un paso adelante en financiación, aunque "queda trabajo por hacer"

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, durante una rueda de prensa tras la reunión semanal del Govern, en la Generalitat de Catalunya, a 18 de noviembre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha afirmado que el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de este lunes supuso un paso adelante para el debate sobre el modelo de financiación autonómica, aunque ha afirmado que queda trabajo por hacer.

"Aún queda trabajo por hacer y estamos centrados en hacerlo, pero no es menos cierto que hubo un paso adelante marcando un calendario y unos principios que deben regular esta financiación singular para Catalunya", ha dicho en una rueda de prensa posterior al Consell Executiu de este martes.

Ha celebrado que este lunes se presentaran los principios y "un calendario aproximado", puesto que la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, detalló que presentaría entre enero y febrero su propuesta de reforma de la financiación autonómica.

Preguntada por si el modelo mantendrá el principio de ordinalidad, ha respondido que Montero ya situó como uno de los principios del nuevo modelo que las comunidades autónomas reciban los recursos "de acuerdo al esfuerzo" que realizan.

"La diferencia que en estos momentos existe entre el esfuerzo y la receptividad de recursos es importante, la ministra ayer también lo decía. Esta es una cuestión que debe solucionarse y ponerle solución", ha valorado.

CRÍTICAS DEL PP

Paneque ha respondido a las críticas de algunas autonomías gobernadas por el PP a esta cuestión, y ha señalado que presidentes populares han coincidido en la necesidad de mejorar y reformar la financiación.

"Pediríamos al PP que se centrara en lo beneficioso que puede significar para los ciudadanos de las comunidades que están gobernando y no en hacer ruido político y en hacer afirmaciones que se alejan de los principios que la propia ministra situó, como es el principio de solidaridad", ha expresado.

Ha apostillado que un modelo de financiación singular para Catalunya no va en detrimento de ninguna comunidad autónoma: "Al revés, cuando a Catalunya le ha ido bien, al resto de España le ha ido bien".

PRESUPUESTOS

Sobre las negociaciones para los Presupuestos, que no se han iniciado con ERC todavía, a la espera de concretar el modelo de financiación singular, ha dicho que no pueden todavía fijar una fecha concreta para el inicio de estas negociaciones, pero ha opinado que el CPFF ha sido un paso hacia adelante.

"ERC marcaba la financiación como un elemento importante y estructural en la negociación. Pues aquí ha habido un paso adelante: se ha marcado un calendario para presentar este modelo. Y el Govern sigue trabajando para tener estos presupuestos lo antes posible", ha sostenido.

Ha asegurado que su objetivo es tener las cuentas aprobadas a principios del 2026, y ha afirmado que, de no aprobarse, ha recordado que el año pasado ya se activaron "los mecanismos que el marco normativo y el trámite parlamentario permite", en referencia a los suplementos de crédito.