Paneque defiende una Catalunya sin exclusiones: "En nuestro país el odio no tiene cabida"

Ofrenda del Govern - LORENA SOPENA - EUROPA PRESS

BARCELONA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha defendido este jueves una Catalunya sin exclusiones: "En nuestro país nadie es más catalán que nadie. En nuestro país el odio no tiene cabida. Catalunya somos todos y todas".

Tras la tradicional ofrenda del Govern al monumento de Rafael Casanova por la Diada, encabezada por el presidente Salvador Illa, Paneque ha pedido recuperar la confianza desde la unidad y la exigencia, celebrando que Catalunya es un "país abierto, firmemente democrático", que es un contrapunto a un mundo que cierra fronteras y alimenta miedos.

La consellera ha hecho una defensa de la lengua catalana como elemento compartido de los catalanes, y ha llamado a tejer alianzas para afrontar los cambios que implican la transición climática y la inteligencia artificial, y los "retos" que tiene Catalunya en educación, infraestructuras, vivienda y financiación.