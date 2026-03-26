Paneque entrega las llaves de 34 viviendas de alquiler asequible en Sabadell (Barcelona)

La consellera de Territorio de la Generalitat, Sílvia Paneque, durante la entrega de llaves en Sabadell (Barcelona). - GOVERN DE LA GENERALITAT

BARCELONA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha entregado las llaves de una promoción de 34 viviendas de alquiler asequible que el Institut Català del Sòl (Incasol) ha construido en Sabadell (Barcelona) con una inversión de 5,5 millones de euros, informa el Govern este jueves en un comunicado.

Esta promoción, en la que los inquilinos pagarán una renta media mensual de 424 euros, forma parte del Pla 50.000 del Govern, por el que prevé impulsar el parque público de vivienda asequible en esta cantidad de pisos hasta 2030.

"Las casas deben ser para vivir, y no podemos permitir otros usos que tengan rentabilidad económica", ha defendido la consellera durante el acto de la entrega de los pisos, que cuentan cada uno con una superficie de 55 metros cuadrados.

Según Paneque, la falta de oferta pública para la demanda de vivienda es uno de los problemas del mercado de la vivienda actual, con un parque público que se sitúa por debajo del 2% y "debería llegar al 15%".

La consellera ha enmarcado el acto de este jueves precisamente en el "esfuerzo" del Govern para ampliar este parque de vivienda, y se ha referido a las 220.000 viviendas más que necesitan añadirse al parque público en los próximos 20 años para cumplir con ese 15%.