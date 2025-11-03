Paneque pone en valor el compromiso medioambiental de Catalunya a través del sistema EMAS

BARCELONA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha puesto en valor el compromiso medioambiental de Catalunya a través del sistema Eco-Management and Audit Scheme (EMAS), una herramienta voluntaria de gestión ambiental reconocida por la Unión Europea.

Lo ha dicho este lunes en Barcelona, durante la entrega de los Premis EMAS Catalunya 2025, organizados por el Club EMAS con el apoyo de la Generalitat para reconocer a las organizaciones que apuestan por la mejora ambiental, sostenibilidad y transparencia en su gestión, informa la Conselleria en un comunicado este lunes.

Paneque ha subrayado que el futuro "se encuentra entre las empresas comprometidas en contra del plástico, con obtener agua más limpia, con no envenenar más los ríos", una labor que se trabaja desde el presente y se proyecta hacia el futuro, en sus palabras.

Este año, se celebra el 30 aniversario del registro de la primera organización EMAS en la Unión Europea, por lo que el Govern ha reivindicado su papel en esta herramienta, alegando que el 6% de los registros EMAS en la Unión y el 25% de los realizados en toda España corresponden a organizaciones catalanas.

Este sistema, auditado externamente, acredita un compromiso real con la sostenibilidad, la transparencia y la mejora continua y, en Catalunya, el registro es gestionado a través del Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica.

CUATRO CATEGORÍAS

Durante la ceremonia, se ha entregado el premio al Mejor Proyecto en Tándem al Ens d'Abastament d'Aigua Ter Llobregat (ATL), la Associació Forestal de la Vall de Lord y el Centre de la Propietat Forestal, por su gestión de recursos hídricos y forestales sostenibles financiados a través del sistema de créditos climáticos.

En la categoría de Mejor Declaración Ambiental, el galardón ha recaído en el Institut Català de la Salut (ICS), con una mención especial del jurado para la Autoritat Portuària de Barcelona.

El premio a la Mejor Implicación con las Partes Interesadas ha sido para la Constructora de Calaf, por el proyecto de diseño de un nuevo prototipo de oficina de obra como refugio climático, y con una mención especial en el Hotel Barcelona Princess, por un proyecto para evitar el desperdicio alimentario.

Por último, en la categoría de Mejora del Comportamiento Ambiental, se ha distinguido a B. Braun por su proyecto de gestión eficiente del agua en la industria farmacéutica, con mención a Servicios Microinformática (Semic-Econocom), que ha realizado acciones de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, de optimización del consumo energético.