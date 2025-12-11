Paneque presenta el Pla Director de Mobilitat para el área de Barcelona: "Es una pieza estructural"

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat de Catalunya, Sílvia Paneque. - GENERALITAT DE CATALUNYA.

BARCELONA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, ha participado este jueves en el acto de presentación del nuevo Pla Director de Mobilitat (PdM) 2026-2031 para el región metropolitana de Barcelona, que ha descrito como un instrumento central y una "pieza estructural del bienestar, la economía y la cohesión territorial".

"Es la base sobre la cual construiremos las decisiones que beneficiarán a millones de desplazamientos diarios, y por eso es tan importante hacerlo con rigor, transparencia y concertación institucional", ha defendido la consellera en declaraciones recogidas en un comunicado.

El PdM actuará como una hoja de ruta para las políticas de movilidad de administraciones públicas del área metropolitana de Barcelona y que redactará la Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM), presidida por Paneque y compuesta por la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona y el Área Metropolitana de Barcelona.

Ahora comienza el proceso de redacción, en el que participarán las diferentes instituciones, entidades, profesionales del sector y la ciudadanía, y que además planificará trayectos o infraestructuras e ideará un modelo que integre los diferentes transportes en un sistema "integrado, ordenado y equilibrado".

Entre los casos concretos mencionados por Paneque destaca las actuaciones a las líneas de R2 Sud y R3, "un ámbito donde la demanda social es muy elevada y las carencias acumuladas requieren de respuestas estructurales", ha señalado la consellera en relación a la red de Rodalies.