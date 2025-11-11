Paneque prevé "complejidades jurídicas" en la prohibición de compras especulativas de vivienda

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, en una rueda de prensa tras el Consell Executiu - EUROPA PRESS

BARCELONA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Govern y consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, ha advertido este martes de la posibilidad de "complejidades jurídicas" a la hora de aprobar la propuesta realizada por los Comuns de prohibir las compras especulativas de vivienda.

En rueda de prensa tras la reunión del Consell Executiu, ha explicado que un informe del Àrea Metropolitana de Barcelona apunta a la necesidad de "modificaciones legislativas" en el Congreso, para lo que, ha dicho, podría no haber los apoyos necesarios en la Cámara para tirarlas adelante.

Sin embargo, ha expresado que el Govern quiere "explorar todas las opciones posibles y aplicar la máxima ambición" en materia de vivienda y ha dicho que esto pasa por políticas de construcción de un nuevo parque y, también, por intervenir el mercado, que ha mostrado que expulsa o no permite a las familias catalanas vivir de una manera asequible, textualmente.