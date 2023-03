Paneque (PSC) afea al Govern "señalar" a los ayuntamientos con el régimen sancionador de la sequía

El líder del PSC, Salvador Illa (7i); el conseller de Empresa y Trabajo y expresidente del Parlament, Roger Torrent (9i); el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés (c), y la consellera de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural, Teresa Jordà 1i

BARCELONA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PSC-Units Sílvia Paneque ha afeado este viernes "señalar" a los ayuntamientos con el régimen sancionador incluido en el decreto de la sequía, y ha considerado imposible gobernar de espaldas a los municipios.

En rueda de prensa tras la cumbre de la sequía entre Govern y oposición, ha remarcado que su grupo pidió un periodo transitorio de un año de este régimen sancionador, que se podía reducir a seis meses, y ha calificado de "grave error" mantenerlo.

"Es el momento de colaborar y de no señalar", ha señalado Paneque, quien ha añadido que ningún alcalde catalán está malgastando agua y ha reiterado que no es un error no haber contado con los municipios en todo el proceso.