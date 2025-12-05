Paneque subraya el compromiso del Govern para tener un transporte público 100% accesible

Paneque en su visita a la L4 del Metro de Barcelona. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha subrayado este viernes el compromiso del Govern para que el transporte público de Catalunya sea 100% accesible.

Lo ha dicho en declaraciones a los medios en una visita a las obras de mejora de la accesibilidad de la estación de Metro de Barcelona de Passeig de Gràcia de las líneas L2, L3 y L4 que está llevando a cabo su departamento.

Ha señalado que el Metro barcelonés alcanzará el 96% de accesibilidad en las 163 estaciones de la red una vez terminen las obras de mejora en dicha estación las próximas semanas, mientras que Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ya cuenta con el 100% de estaciones accesibles.

"Tan importante es tener un servicio fiable, como adaptarse a la movilidad reducida para asegurar el acceso de todas las personas", ha sostenido.

Ha subrayado que el objetivo es llegar al 100% en la red de Metro de la capital catalana y que ya están trabajando en ello para que las estaciones que les faltan puedan serlo lo "antes posible".

100 MILLONES PARA LLEGAR AL 100%

Así, tan solo quedan 6 estaciones para adaptar, que son la de Verdaguer en la L4 y L5; Plaça de Sants en la L5 y L1; y Urquinaona en la L1 y L4, y que todas ellas supondrán una inversión de 109,2 millones de euros.

Ha recordado que en el caso de la L4 de Verdaguer la obra ya está ejecutándose con un presupuesto de 8,6 millones; la L5 de Plaça de Sants se está licitando con 16,6 millones; y las demás están redactando sus proyectos con los 84 millones restantes.