Paneque ve "bastante incomprensible" que Junts rechace la creación del Consorci d'Inversions

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque - EUROPA PRESS

BARCELONA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, considera "difícil de entender" que Junts opte por rechazar la proposición de ley registrada por ERC y acordada con el Govern y el Gobierno para la creación del Consorci d'Inversions del Estado en Catalunya.

"No quiero anticiparme una votación no hecha", ha dicho en una rueda de prensa este martes tras el Consell Executiu, antes de considerar necesaria esta herramienta y criticar la posición de los juntaires.

"Es bastante incomprensible que un espacio que ha estado años y años hablando del déficit de inversiones en Catalunya, cuando se pone una herramienta para poder mejorar precisamente esta cuestión, no quiera atenderlo con un voto positivo, aunque no sea la figura deseada al 100%", ha defendido.

Según ella, no poder disponer del consorcio sería una lástima y una "pérdida para Catalunya", porque permitiría mejorar el déficit de inversiones y controlar los recursos ejecutados en Catalunya por parte del Estado, y que ha afirmado que es la herramienta más avanzada con la que se puede contar.

Ha señalado que el Govern ha venido apostando por las encomiendas de gestión, que cree que funcionan correctamente, y que si definitivamente se rechaza el consorcio será el momento de explorar como se puede "evolucionar la fórmula de la encomienda de gestión".

Este mismo martes, Junts ha recordado que ya se ha posicionado en dos ocasiones en contra de la creación de este órgano, por lo que ha asegurado que en la votación del Congreso serán "coherentes" con esta posición.